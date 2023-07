OM : Surprise, il annonce l’arrivée d’une star en direct

La rédaction

Pablo Longoria aurait plus d'un tour dans son sac. Après avoir bouclé les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, mais aussi d'Ismaïla Sarr, le président de l'OM rechercherait un autre attaquant. En effet, il souhaiterait doter le groupe de plusieurs buteurs solides. Selon Jonathan MacHardy, une recrue offensive importante serait attendue à Marseille.

Marcelino ne manquera pas d'attaquants la saison prochaine. L'entraîneur de l'OM peut compter sur les présences de Vitinha, et des deux dernières recrues estivales que sont Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. En coulisses, l'OM tente, aussi, de trouver un accord avec Sheffield United pour Iliman Ndiaye, natif de Marseille.

Une star est attendue à l'OM

Mais selon Jonathan MacHardy, un autre buteur est espérée par l'OM. « Il y aura une autre très grosse recrue du calibre d'Aubameyang en plus d'Iliman Ndiaye » a-t-il déclaré. Une volonté de Pablo Longoria, le président du club marseillais.

« Longoria veut du lourd en attaque »