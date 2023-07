Il signe à l’OM et justifie son énorme transfert

Thibault Morlain

Un an après avoir recruté Alexis Sanchez, l’OM a remis ça en s’offrant une nouvelle star en attaque. Sur ce mercato estival, c’est ainsi Pierre-Emerick Aubameyang qui s’est engagé avec le club phocéen. Libéré par Chelsea, le Gabonais s’est engagé pour 3 saisons avec l’OM. Alors qu’Aubameyang effectue encore ses premiers pas au sein de son nouvel environnement, il a livré sa première interview suite à son transfert.

Du côté de l’OM, on réalise un recrutement plus qu’intéressant jusqu’à présent. Marcelino peut compter déjà sur 4 renforts avec comme tête d’affiche : Pierre-Emerick Aubameyang. Au sortir d’une saison plus que compliquée à Chelsea, le Gabonais, poussé par la sortie par les Blues, a été libéré et s’est engagé avec l’OM. Aubameyang a signé un contrat de 3 ans, espérant ainsi se relancer sur la Canebière.

L'OM a choisi sa prochaine recrue, ce sera 15M€ https://t.co/7d7OZhrL2S pic.twitter.com/8v1eZJJ7H5 — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

« Le projet du club est super intéressant »

Désormais à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a livré sa première interview pour les médias du club phocéen. L’occasion pour le Gabonais de justifier son transfert à Marseille. Il a alors expliqué : « Mon premier sentiment en arrivant ici ? Super content er fier. J’avais hâte que ça se fasse. J’ai été très bien accueilli donc super content. Pourquoi j’ai choisi l’OM ? Parce que c’est Marseille, tout simplement. J’ai besoin de retrouver un stade qui vibre et je pense que le projet du club est super intéressant. On a pu le voir ces dernières saisons, l’OM fait de mieux en mieux. Je pense que c’est la suite idéale pour ma carrière. Ce que je peux apporter l’OM ? Je vais apporter mon expérience d’avoir joué un petit peu partout dans le monde et surtout mes qualités que ce soit la vitesse ou la finition. Après, la plupart, ils me connaissent ».

Aubameyang de retour en Ligue 1