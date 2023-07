Karim Benzema donne un joli coup de main au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté libre par le PSG après la fin de son contrat avec le Real Madrid, Marco Asensio s'apprête donc à relever un nouveau défi de taille en Ligue 1. Et le milieu offensif espagnol, qui avait amorcé ses négociations avec le club parisien depuis un bon moment, a notamment reçu les conseils de Karim Benzema avant d'opter pour ce choix de carrière.

Au même titre que Milan Skriniar et Cher Ndour, Marco Asensio fait partie des recrues estivales du PSG attirées sans indemnités de transfert en début de mercato. Le milieu offensif espagnol de 27 ans était arrivé au terme de son contrat avec le Real Madrid, et le club de la capitale a donc réalisé un joli coup avec sa signature libre.

Benzema a contribué au choix d’Asensio

Dans un entretien accordé à RMC Sport, Asensio confie avoir échangé ces derniers mois sur son transfert au PSG avec ses anciens coéquipiers français du Real Madrid, comme Camavinga, Tchouaméni, Mendy ou encore Karim Benzema : « Oui. Je leur ai demandé. Et ils m’ont fait quelques blagues en français pour que je puisse apprendre deux ou trois trucs en français. Pour la Ligue 1, je sais que c’est un championnat très physique. Il y a aussi des joueurs très techniques. En tant que club, le PSG est un grand club. L’un des plus grands en Europe. Et c’est pour ça qu’on peut espérer tout gagner », indique Asensio.

« J’aimerais apprendre le français »