Aubameyang - OM : Il annonce une catastrophe !

C’est officiel depuis quelques jours, l’OM tient son gros coup du mercato. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang a signe à Marseille. Une très belle pioche sur le papier, mais Tony Cascarino est beaucoup plus sceptique, notamment sur la durée du contrat offerte au Gabonais.

Comme l'été dernier, l'OM tient son grand nom dans le secteur offensif. Alors qu'Alexis Sanchez, qui a rendu sa maison marseillaise comme révélé par le10sport.com, ne prolongera probablement pas son contrat, et que Dimitri Payet est parti, le club phocéen a misé sur Pierre-Emerick Aubameyang, libéré par Chelsea où il n'entrait plus dans les plans de Mauricio Pochettino. Sur le papier, l'OM a donc réalisé un très joli coup. Mais l'ancien joueur de l'OM, et désormais consultant pour les médias anglais, se montre très scpetique, notamment concernant la durée du contrat signé par le Gabonais.

«C’est un choix surprenant»

« C’est un choix surprenant, un contrat de trois ans. Il a 34 ans, cela le portera à 37 ans. À Chelsea, honnêtement, je n’ai pas retrouvé le joueur étincelant qu’il était à Arsenal. C’était un talent phénoménal. J’ai l’impression que Marseille s’est laissé séduire par le souvenir d’un joueur autrefois brillant. Pour moi, surtout ces 18 derniers mois ou deux ans, il n’a pas affiché cette détermination, cette faim dans son jeu », lance l’ex-Marseillais pour Talk Sport , avant de poursuivre.

Les gros doutes de Cascarino