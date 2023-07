Mercato : Le PSG tire le gros lot !

Thomas Bourseau

Après une pige avec Christophe Galtier, le PSG a décidé de tout changer et de miser sur le bâtisseur Luis Enrique qui prône une identité de jeu spécifique. L’homme parfait pour Manuel Ugarte et sa progression.

Dans la foulée de la nomination de Luis Enrique en tant qu’entraîneur du PSG le 5 juillet dernier, le Paris Saint-Germain a enchaîné les officialisations de transferts effectués en amont de la présentation du nouvel entraîneur du club de la capitale. Ce fut notamment le cas de Milan Skriniar, de Marco Asensio et notamment de Manuel Ugarte. Le milieu de terrain portugais de 22 ans a débarqué en provenance du Sporting Lisbonne contre une somme de 60M€.

«Je suis reconnaissant au PSG d'avoir fait l'effort de m’acheter»

Après deux matchs disputés, le premier face au Havre vendredi dernier (2-0) et le deuxième face à Al-Nassr lors de la tournée asiatique du PSG cette semaine, Manuel Ugarte s’est confié sur ses débuts et ses ambitions au PSG sans oublier les attentes autour de lui. « Je savais dans quoi je m’embarquais. Il n’y a pas de pression. Je suis reconnaissant au PSG d'avoir fait l'effort de m'acheter, mais maintenant je dois faire mes preuves sur le terrain. Depuis que nous sommes au Japon, j'ai réalisé que le Paris Saint-Germain est un géant, en raison du nombre de fans qu'il a ici. Je veux apprendre et continuer à progresser ».

«Luis Enrique est l'entraîneur parfait pour cela»