Mbappé : Viré par le PSG, il donne sa réponse

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a été placé sur le marché des transferts par la direction du PSG. Alors que Chelsea aurait pris la température sur ce dossier, Mauricio Pochettino a lâché toutes ses vérités sur l'avenir du capitaine de l'équipe de France.

A la fin de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux années, plus une en option, avec le PSG. Par le biais d'une lettre adressée à sa direction, le numéro 7 parisien a fait savoir qu'il n'allait pas activer la clause pour prolonger jusqu'au 30 juin 2025.

PSG : Mbappé, le coup de tonnerre ! https://t.co/4NbU1kqLmc pic.twitter.com/ZlGiPFAmFa — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

Chelsea a approché le PSG pour Mbappé

Pour ne pas voir Kylian Mbappé partir librement et gratuitement à la fin de son engagement le 30 juin 2024, le PSG a décidé de le placer sur sa liste des transferts dès cet été. Une information qui n'a pas échappé à Chelsea, étant allé à la pêche aux renseignements pour une potentielle signature de la superstar de 24 ans. Et alors qu'il occupe actuellement le banc des Blues , Mauricio Pochettino a pris position sur le dossier Mbappé.

Pochettino se lâche sur Mbappé