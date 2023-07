Le PSG fait un coup de maitre au mercato, il balance tout

Thibault Morlain

Xavi Simons ne sera donc resté qu’une saison au PSV Eindhoven. Après avoir quitté le PSG l’été dernier, le Néerlandais a décidé de s’engager à nouveau avec le club de la capitale, qui disposait d’une option de rachat à hauteur de 6M€. Un coup de maitre de la part du PSG alors que la valeur de Xavi Simons dépasse les 40M€. Tandis que le milieu offensif a depuis été prêté au RB Leipzig, il est revenu sur son mercato estival.

Un an plus tard, Xavi Simons est de nouveau un joueur du PSG. En effet, parti au PSV Eindhoven, le Néerlandais a été convaincu par le club de la capitale de revenir. Les arguments trouvés ont été les bons puisque le milieu offensif a accepté l’offre parisienne, qui a donc activé son option de rachat, fixée à 6M€. Voilà donc Xavi Simons de retour au PSG, bien qu’il ne portera pas tout de suite le maillot parisienne. En effet, dans la foulée de sa signature à Paris, le joueur de 20 ans a été prêté, sans option d’achat, au RB Leipzig.

« J’ai fait ce choix au feeling, comme je le fais toujours »

Présent en conférence de presse ce jeudi, Xavi Simons est revenu sur son mercato estival quelque peu agité. L’actuel joueur du RB Leipzig a d’abord adressé quelques mots pour le PSV Eindhoven : « Je suis très reconnaissant envers le PSV de m’avoir donné cette opportunité. J’ai pu me montrer et gagner les minutes nécessaires pour me développer. J’avais commencé à me préparer au PSV, puis j’ai pris ma décision. J’ai fait ce choix au feeling, comme je le fais toujours ».

« C’est principalement la raison pour laquelle je suis venu ici »