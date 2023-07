Le PSG est sous pression pour ce transfert XXL

Hugo Chirossel

Depuis maintenant plusieurs semaines, le PSG est annoncé sur la piste d’Harry Kane. Si l’option Rasmus Höjlund est également étudiée, l’international anglais reste la priorité du club de la capitale pour renforcer son attaque. Cependant, le Bayern Munich est sur le coup et pourrait très bientôt formuler une troisième offre afin de s’attacher ses services.

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein, le PSG de son côté est toujours à la recherche de son prochain avant-centre. Si Victor Osimhen ou bien Randal Kolo Muani ont été évoqués, deux pistes semblent se détacher désormais : Rasmus Höjlund et Harry Kane.

Le PSG ne lâche pas Kane

Si le PSG a formulé une offre de 50M€ pour s’attacher les services de l’attaquant de l’Atalanta, le journaliste de RMC Fabrice Hawkins indique qu’il n’est qu’un plan B. L’option privilégiée par le club de la capitale reste Harry Kane, à qui il ne reste qu’un an de contrat avec Tottenham. L’international anglais fait également l’objet d’un intérêt appuyé du Bayern Munich, qui n’a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier.

Le Bayern Munich va dégainer pour Kane