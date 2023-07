Transfert historique au RC Lens, il sort du silence

Thibault Morlain

Après seulement une saison, Loïs Openda a donc quitté le RC Lens. Le Belge a rejoint le RB Leipzig dans le cadre d’un transfert historique puisqu’il est devenu le plus grosse vente des Sang et Or. Désormais, Openda évolue donc avec le club de la galaxie Red Bull et devant les journalistes, il est revenu sur ce choix de carrière.

Le RC Lens a eu le nez creux en allant chercher Loïs Openda l’été dernier. Auteur d’une saison remarquable dans le nord de la France, le Belge vient déjà de faire ses valises. Un transfert qui a toutefois rempli les poches des Sang et Or. En effet, le RC Lens a empoché environ 50M€ suite à la vente d’Openda à Leipzig, soit la plus grosse de toute l’histoire du club lensois.

« Je n'ai pas eu à réfléchir longtemps »

C’est donc une grosse perte pour le RC Lens, qui a vu son attaquant filer au RB Leipzig. Désormais, Loïs Openda évolue de l’autre côté du Rhin. Un transfert sur lequel le principal intéressé s’est confié. Présent en conférence de presse ce mercredi, Openda a expliqué : « Le RB Leipzig s'est très bien développé ces dernières années et est à nouveau à un niveau légèrement supérieur à celui de mon dernier club. Je veux toujours m'améliorer et concourir au plus haut niveau, donc je n'ai pas eu à réfléchir longtemps. Dès le début, c’était clair pour moi, je voulais aller au RB Leipzig. Le RB Leipzig est un club de haut niveau ».

« Je suis heureux ici »