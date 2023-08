Mbappé trahi par le PSG dans ce transfert à 100M€

Jean de Teyssière

Le PSG mène en parallèle deux dossiers très importants pour la suite de saison. Le premier concerne Kylian Mbappé, lui qui veut toujours quitter le club libre en juin prochain, quand le PSG souhaite le vendre. Le second concerne Ousmane Dembélé. L'attaquant barcelonais et ami de Mbappé devrait arriver au PSG dans les prochains jours, même si son arrivée n'est pas du tout faite pour apaiser les tensions avec le numéro 7 parisien.

Depuis ce mardi 1er août, deux gros projets du PSG ont basculé. Le premier, celui de Kylian Mbappé, qui avait jusqu'au 31 juillet pour prolonger son contrat et qui ne l'a pas fait, bascule vers un bras de fer encore plus enflammé. Le second concerne Ousmane Dembélé puisque sa clause libératoire est passée à 100M€, au lieu de 50M€.

Le PSG veut franciser l'effectif

Ce mercato estival du PSG aura un accent français. En effet, Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos se sont mis d'accord pour recruter des joueurs français, qui connaissent la Ligue 1. Le nom d'Ousmane Dembélé est donc logique, lui qui est champion du monde avec les Bleus en 2018 et qui a débuté sa carrière avec le maillot du Stade Rennais en Ligue 1, avant de partir pour le Borussia Dortmund.

Dembélé pas utilisé pour calmer Mbappé