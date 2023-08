PSG : Dembélé a retourné sa veste, l’annonce choc

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au début du mercato estival, Ousmane Dembélé n'imaginait pas quitter le FC Barcelone. Le joueur tricolore discutait même d'une prolongation avec son équipe. Mais ces derniers jours, le discours de Nasser Al-Khelaïfi, mais aussi l'attitude du club catalan l'ont fait virer de bord. Voilà les raisons précises de ce retournement de situation.

Depuis vendredi dernier, ce dossier figure parmi les grandes priorités du PSG. La piste Ousmane Dembélé a été activée ces derniers jours et serait sur le point d'aboutir. Selon les informations de RMC Sport, ce ne serait plus qu'une question de temps avant que l'international français ne rejoigne la capitale française. Le PSG ne devrait pas s'attacher les services de Dembélé en levant sa clause libératoire, fixée depuis ce mardi à 100M€, mais devrait le faire à partir de négociations directes avec le FC Barcelone. Du côté du club catalan, on se montre surpris. Car il y a encore quelques jours, Dembélé n'imaginait pas quitter la Liga cet été.

Dembélé serait heureux à Barcelone selon ses proches

« Tout se passe très bien. Barcelone veut que je renouvelle mon contrat jusqu'en 2027, mon agent va leur en parler. Je suis heureux dans l'équipe, et aussi chez moi à Barcelone » avait déclaré Dembélé le 17 juin prochain. Questionné par Le Parisien , le cercle proche du joueur confirme qu'il se plaisait à Barcelone. Alors comment en est-on arrivé là ? Le média cite quelques pistes

Voilà les raisons de son départ

Ces dernières semaines, la relation entre Dembélé et le FC Barcelone s'est fortement détériorée. Si Xavi l'apprécie énormément, ce ne serait pas forcément le cas de certains responsables. Régulièrement, le Barça a tenté de l'inclure dans des opérations diverses afin qu'il serve de monnaie d'échange. On est bien loin des promesses de grandeur promises au champion du monde 2018. Récemment, des tensions avec Deco sont aussi apparues. L'offensive du PSG et le discours de Nasser Al-Khelaïfi ont fini par le convaincre.