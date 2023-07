Mercato : Dembélé a déjà répondu au PSG, c’est cash

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant la nouvelle grande priorité offensive du PSG qui cherche plus que jamais du sang neuf en attaque, Ousmane Dembélé serait donc en négociations avec le club de la capitale. Pourtant, il y a déjà plus d’un mois, l’international français avait déjà recalé le PSG dans la presse espagnole et fixé son avenir au FC Barcelone.

Le futur de Kylian Mbappé étant plus que jamais incertain, le PSG s’active pour attirer du sang neuf en attendant la possible vente de son numéro 7 d’ici la fin du mercato. Et vendredi après-midi, RMC Sport a lâché une petite bombe en annonçant que le PSG avait payé les 50M€ du montant de la clause libératoire d’Ousmane Dembélé, clause qui expirera au 31 juillet. La direction parisienne, attendrait désormais la réponse de l’attaquant français du FC Barcelone pour savoir s’il accepte le deal, avait pourtant eu un premier élément de réponse il y a quelques semaines.

« Rien avec le PSG »

Le 17 juin dernier, dans un entretien accordé au quotidien espagnol MARCA , Ousmane Dembélé avait affiché un discours très cash sur le PSG avec qui il faisait déjà l’objet de nombreuses rumeurs à l’époque : « Je ne sais pas pourquoi on parle tant du PSG. Ce doit être parce que c'est un club français, mais il n'y avait et il n'y a rien avec le PSG », lâchait Ousmane Dembélé, qui semblait clairement avoir d’autres projets d’avenir que de signer au PSG.

Dembélé se voyait prolonger au Barça