Mbappé : Le PSG passe à l’action pour son transfert

Le PSG espère plus que jamais se séparer de Kylian Mbappé, désormais dans sa dernière année de contrat et bien décidé à ne pas prolonger. Pour maximiser ses chances, le président Nasser Al-Khelaïfi s’activerait en coulisse, envoyant des intermédiaires à travers le monde pour tenter de trouver une porte de sortie à son numéro 7.

Le bras de fer entre le PSG et Kylian Mbappé se poursuit, alors que ce dernier ne peut officiellement plus lever son option d’un an depuis ce mardi 1er août. Une date à partir de laquelle le capitaine de l’équipe de France est réellement placé sur la liste des transferts. Le PSG attend désormais des offres, mais surtout l’aval de son numéro 7 pour quitter la capitale. En coulisse, le club s’activerait en tout cas pour lui trouver une porte de sortie.



Al-Khelaïfi s’activerait pour Mbappé

D’après les informations divulguées par 90min , Nasser Al-Khelaïfi œuvre pour boucler le transfert de Kylian Mbappé, et ainsi obtenir une indemnité de transfert importante cet été. Ainsi, le président du PSG aurait envoyé des intermédiaires à travers le monde pour tenter de susciter plus d'intérêt à l’égard de l’attaquant français.

Les cadors européens résignés ?

Pour autant, Kylian Mbappé ne susciterait pas un grand enthousiasme parmi les cadors européens. Et pour cause, tout comme le PSG, la plupart des dirigeants estimeraient que l’ancien crack de l’AS Monaco est promis au Real Madrid et qu’une offensive serait donc vouée à l’échec. Reste à voir désormais si Florentino Pérez tentera sa chance avant la fin du mercato estival.