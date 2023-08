Mbappé : Ça vire au fiasco total pour le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est terminé pour Kylian Mbappé. Sa clause de prolongation a expiré il y a quelques heures. Un coup dur, pour le PSG, qui va devoir désormais trouver un moyen de le vendre cet été. Car la situation contractuelle de l'international français brouille le recrutement parisien et le met quasiment à l'arrêt comme l'indique Walid Acherchour.

Il est trop tard. Kylian Mbappé ne peut, désormais, plus étirer son bail en activant l'option de prolongation dans son contrat. Le joueur de 24 ans peut toujours renouveler son engagement en trouvant un accord avec le PSG, mais en a-t-il l'envie ? Vraisemblablement non. Au sein du club parisien, on le soupçonne d'avoir déjà trouvé un accord avec le Real Madrid pour un transfert libre en 2024. Quoi qu'il en soit, la situation de Mbappé place le PSG dans une situation inconfortable, notamment en ce qui concerne le mercato estival.

Mbappé : Le PSG menace un joueur, c’est une réussite https://t.co/gdBNg8tegh pic.twitter.com/R05YAKDKNA — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

La situation de Mbappé, un handicap pour le PSG

Comme l'indique Walid Acherchour, le dossier Mbappé a mis un véritable coup d'arrêt au recrutement parisien. « Ça commence à tarder. Campos a fait un mercato mais d’ajustement. J’attends des grands noms. Le dossier du n°9 ? Pas réglé. Le dossier de l'ailier droit, on a parle de Bernardo Silva, on n'en a toujours pas connaissance. Oui le dossier Mbappé prend beaucoup de temps, ça handicape tout le monde et il fallait s'y attendre » a-t-il déclaré au micro de l' After Foot . Ce qui n'empêche pas le PSG d'impulser de nouveaux dossiers.

Le PSG s'active sur le mercato

Ces derniers jours, le PSG a accéléré pour tenter de recruter Ousmane Dembélé et est même parvenu à obtenir son accord. Le club parisien a été invité par le joueur à négocier directement avec le FC Barcelone. Un moyen pour l'international français d'éviter tout clash avec la formation blaugrana. Dernièrement, la piste Randal Kolo Muani a aussi été relancée. De quoi convaincre Mbappé de rester ? Ce serait une surprise.