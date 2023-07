PSG : Il l'annonce en direct, c'est terminé pour Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé refuse d'activer la clause pour prolonger d'une saison. Pour éviter un départ libre et gratuit de son numéro 7, le club de la capitale a décidé de le placer sur le marché lors de ce mercato estival. Et à en croire la presse espagnole, Kylian Mbappé serait d'ores et déjà assuré de rejoindre le Real Madrid à l'intersaison.

A la fin de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Comme il l'a annoncé dans une lettre adressée à sa direction, le numéro 7 parisien ne compte pas activer la clause pour prolonger jusqu'au 30 juin 2025.

Entre le PSG et Mbappé, c'est fini

Alors que Kylian Mbappé n'a plus qu'une année de contrat, le PSG refuse catégoriquement de le laisser filer pour 0€. Ainsi, les hautes sphères parisiennes ont décidé de prendre des mesures drastiques pour éviter ce terrible scénario. En effet, le PSG a placé Kylian Mbappé sur le marché et l'a mis à l'écart du groupe de Luis Enrique pour le pousser à accepter un départ lors de cette fenêtre de transferts.

Le transfert de Mbappé au Real est «inévitable»