C’est confirmé, l’OM prépare deux transferts !

Arnaud De Kanel

Tout proche d'enregistrer sa sixième arrivée de l'été avec Iliman Ndiaye, l'OM commence à s'activer dans le sens des départs. Plusieurs joueurs n'entrent pas du tout dans les plans de Marcelino et d'eux d'entre eux pourraient aller voir ailleurs très rapidement.

Après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Ruben Blanco, Iliman Ndiaye devrait rejoindre l'OM à son tour. L'attaquant sénégalais représente un nouvel investissement conséquent pour le club phocéen qui n'a vendu qu'un seul joueur cet été, à savoir Bartug Elmaz. Les deux prochains noms à quitter le navire sont connus.

Une star du Real Madrid à l’OM, il balance une folle rumeur en direct https://t.co/IOBCBCNaro pic.twitter.com/YsCZ0EDTbt — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

Des touches en Espagne pour Lirola

En perdition totale, Pol Lirola est invité à quitter l'OM durant ce mercato estival. Marcelino ne compte pas sur lui et il pourrait aller se relancer en Liga puisque le club phocéen serait en contact direct aves des clubs espagnols selon La Marseillaise . Son compère côté gauche ne devrait pas faire de vieux os non plus à l'OM.

Amavi en Ligue 1