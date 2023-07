Adil Rami annonce un problème pour l'OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passé par le FC Séville et le FC Valence, Adil Rami a souvent dû affronter Marcelino en Liga. Et selon le champion du monde 2018, les joueurs marseillais vont devoir s'accrocher la saison prochaine. Le nouveau coach de l'OM a la réputation d'être exigeant et de réclamer beaucoup d'efforts à son groupe.

Pablo Longoria ne s'en cache pas. Le président de l'OM n'a jamais caché son admiration pour Marcelino, passé au cours de sa carrière par Valence, Bilbao ou encore Séville. Alors lorsqu'il est parvenu à le convaincre de remplacer Igor Tudor sur le banc, le dirigeant marseillais n'a pas caché sa joie : « Chacun de nous avons une définition différente de l'amitié. Pour moi, avec tout mon respect, un ami et un collègue ne sont pas les mêmes choses. Ce sont des choses très différentes pour moi ». Présent en Allemagne pour préparer la prochaine saison, Marcelino a fait connaissance avec son groupe et a tenté de diffuser sa méthode.

Le vestiaire se prononce sur Marcelino

Arrivé cet été à l'OM, Geoffrey Kondogbia en a dit plus sur la méthode Marcelino. « C'est un coach qui a quatre ou cinq idées de jeu très claires et il va faire en sorte que le joueur soit convaincu dans un premier temps. Il est très exigeant bien évidemment. C'est indispensable au haut niveau » a confié le milieu de terrain.

« Les joueurs vont perdre des plumes »