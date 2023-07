Flop du mercato, il justifie son calvaire au PSG

Baptiste Berkowicz

Actuellement en tournée au Japon, le PSG a fait le choix de laisser à Paris certains joueurs poussés vers la sortie comme Julian Draxler, Leandro Paredes ou encore Georginio Wijnaldum. Ce n'est pas le cas de Carlos Soler. Le milieu de terrain espagnol engrange de nombreuses minutes lors des matchs de préparations du club de la capitale. D'ailleurs, le joueur de 26 ans est revenu sur son adaptation difficile la saison dernière notamment à cause de son arrivée tardive lors du mercato.

Luis Campos se sait particulièrement attendu par le PSG lors de ce mercato estival. Après l'échec global du conseiller football l'été dernier - symbolisé par les recrutements de Renato Sanches, d'Hugo Ekitike ou encore Carlos Soler - les dirigeants parisiens n'entendent pas reproduire les mêmes erreurs.

« Ma première saison a été assez étrange »

Recruté il y a un an, Carlos Soler n'a pour le moins pas répondu aux attentes du club de la capitale. Alors que se profile le dernier match amical de la tournée au Japon mardi face à l'Inter Milan, le joueur de 26 ans est revenu sur ses débuts plus que compliqués au PSG : « Ma première saison a été assez étrange pour de nombreuses raisons. En particulier, parce que je suis arrivé le dernier jour du mercato. Je n’ai pas pu me rendre au Japon avec l’équipe, ni m’entraîner avec mes coéquipiers pendant la pré-saison ».

Une place prépondérante la saison prochaine ?