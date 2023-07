PSG : Ousmane Dembélé prend une décision fracassante

Alexis Brunet

Alors qu'il ne reste plus qu'un mois de mercato, le PSG pourrait enfin avoir trouvé le joueur qui occupera le côté droit de son attaque. Ousmane Dembélé serait très proche de rejoindre Paris. Alors que le Français dispose d'une clause libératoire de 50M€, il préférerait finalement qu'une solution équitable soit trouvée pour les trois parties concernées.

Le PSG est en quête de joueurs de classe mondiale pour son attaque. Depuis un certain temps, le club de la capitale cherche à mettre la main sur un buteur, et un ailier droit. Un besoin primordial, à la suite du départ de Lionel Messi, mais aussi à cause de l'avenir flou de Kylian Mbappé. Pour le poste d'avant-centre, Paris a longtemps pensé à Harry Kane. L'Anglais est en fin de contrat dans un an, et un départ de Tottenham était donc possible. Mais selon différentes sources, le meilleur buteur des Three Lions devrait finalement prendre le chemin du Bayern Munich. Un coup dur pour les dirigeants parisiens, mais ces derniers ont d'autres idées en tête.

Kolo Muani et Dembélé sont pistés par le PSG

Pour essayer d'oublier Harry Kane, le PSG penserait dorénavant à Randal Kolo Muani, selon les informations de L'Equipe . Le contact entre les différentes parties aurait été renoué il y a peu, et tout pourrait s'accélérer dans les prochains jours. Avant d'avancer sur la piste du joueur de Francfort, Paris souhaite boucler le transfert de Dembélé. L'attaquant du FC Barcelone semble vouloir venir du côté du Parc des Princes, mais rien n'est encore fait, bien que l'optimisme règne dans les rangs parisiens.

Dembélé ne voudrait pas activer sa clause