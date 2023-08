Le PSG a fait son choix pour Mbappé, c'est radical

Baptiste Berkowicz

Alors que le PSG a achevé sa tournée en Asie jeudi, le club de la capitale retrouve son camp de base à Poissy et donc un certain Kylian Mbappé. À un peu plus d'une semaine de la reprise de la Ligue 1, les dirigeants parisiens n'ont toujours pas réintégré la superstar française. Luis Enrique n'exclut pas de laisser l'international français en tribune si besoin.

Le PSG durcit encore le ton. Depuis le 1er août, Kylian Mbappé a officiellement fait le choix de ne pas activer l'option supplémentaire d'un an à son contrat. Ce dernier court jusqu'en 2024 et oblige le club de la capitale à privilégier une vente afin de récupérer une indemnité de transfert au risque de le voir partir libre.

Mbappé probablement absent pour la reprise

Luis Enrique est arrivé au sein du club parisien en connaissance de cause du dossier Kylian Mbappé. Bien que l'Espagnol souhaiterait pouvoir aligner le natif de Bondy, il ne rentrera pas en conflit avec sa direction et se tiendra à ce que souhaite celle-ci. D'après les informations de L'ÉQUIPE , le PSG envisage clairement de ne pas réintégrer Kylian Mbappé pour le premier match de championnat des Parisiens, le 12 août prochain face à Lorient. Une décision qui vise à accélérer le processus de vente du capitaine de l'Équipe de France en faisant comprendre à la superstar qu'elle pourrait bien prendre part à la tribune tout au long de la saison.

Le PSG attend le Real Madrid

En cas de départ de Kylian Mbappé, le Real Madrid semble le point de chute le plus enclin à satisfaire la superstar française. Néanmoins, le club madrilène n'a pas encore transmis d'offre aux dirigeants parisiens. Avec la possibilité d'accueillir libre de tout contrat l'international français l'été prochain, Florentino Pérez n'entend pas se précipiter. Le PSG veut éviter à tout prix un départ à l'été 2024 sans une prolongation de Kylian Mbappé entre temps.