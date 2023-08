PSG - Mbappé : Il annonce son départ et sa destination

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il vient d’entrer dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé est poussé vers la sortie par le PSG, à l’écoute des offres. Plusieurs clubs ont été évoqués pour accueillir l’international français, mais ce dernier n’a d’yeux que pour le Real Madrid. De son côté, le journaliste Neil Jones estime même que son arrivée chez les Merengue est inéluctable.

Écarte de la tournée estivale au Japon et en Corée du Sud après son refus de prolonger, Kylian Mbappé est poussé vers la sortie par le PSG, désireux de lui trouver un point de chute cet été afin d’obtenir une indemnité de transfert. L’Arabie saoudite, le FC Barcelone, Chelsea ou encore Liverpool se seraient renseignés sur l’international français, qui semble néanmoins promis au Real Madrid.

« C’est un secret de polichinelle que Mbappe va aller au Real Madrid »

Alors qu’il couvre l’actualité des Reds , Neil Jones ne se fait aucune illusion concernant l’avenir de Kylian Mbappé. « C’est un secret de polichinelle que Mbappe va aller au Real Madrid l'été prochain. C'est ce que croit le PSG et c'est ce que tout indique », confie le journaliste sur CaughtOffside .

Mbappé inaccessible pour Liverpool