Transferts : Luis Enrique convainc une star au PSG

Thibault Morlain

Proche de Kylian Mbappé au PSG, Achraf Hakimi a lui aussi fait l'objet de rumeurs à propos d'un possible transfert ces dernières semaines. Le Marocain n'était visiblement pas très à l'aise dans la capitale française. Au point de vouloir faire ses valises ? Grâce à l'arrivée de Luis Enrique, le départ d'Acharaf Hakimi serait aujourd'hui de l'histoire ancienne.

Recruté à l'Inter Milan en 2021, Achraf Hakimi a terminé sa 2ème saison avec le PSG. La question est de savoir s'il y en aura une troisième. Il y a eu de grosses interrogations dernièrement. En effet, l'avenir du Marocain s'est retrouvé au coeur des rumeurs de transferts. N'ayant pas vécu des derniers mois très simples, Hakimi a notamment été accusé de viol par une jeune femme. C'est ce climat loin d'être idéal que le joueur formé au Real Madrid était parti dans l'idée de faire ses valises lors de ce marché des transferts.

Transfert historique, c’est du jamais-vu au PSG https://t.co/nzgbbHN56Y pic.twitter.com/5gZIRiLysg — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

Un avenir au PSG pour Hakimi

Achraf Hakimi est cependant encore aujourd'hui un joueur du PSG et ça ne devrait pas changer d'ici le 1er septembre et la clôture du marché des transferts. Sous contrat jusqu'en 2026 avec le club de la capitale, le Marocain aurait ces dernières semaines retrouvé le sourire à Paris. Et tout cela grâce à un certain Luis Enrique. Nommé entraîneur du PSG à la place de Christophe Galtier, l'Espagnol aurait donc totalement inversé la tendance pour Achraf Hakimi, comme l'annonce Mundo Deportivo , évitant ainsi la catastrophe d'un départ de l'arrière droit parisien.

« Achraf veut être heureux »