PSG : Luis Enrique lâche une grande annonce pour la suite

Benjamin Labrousse

Ce jeudi, le PSG a conclu sa tournée estivale en beauté en s’imposant face à Jeonbuk (3-0). Avec un Neymar retrouvé et plusieurs joueurs bien en jambes, le club parisien version Luis Enrique semble désormais prêt pour la reprise du championnat. Après la rencontre, le nouvel entraîneur du PSG a tiré un premier bilan sur son équipe.

De quoi sera faite la saison 2023-2024 du PSG ? De nouvelles recrues ont été finalisées cet été, mais surtout, le club parisien a fait le pari de miser sur un football attrayant et offensif en décidant de nommer Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur. Comme très souvent, le PSG repart donc une nouvelle fois de zéro après une saison décevante sous les ordres de Christophe Galtier.

Le PSG ne s'arrête plus, deux buteurs vont débarquer https://t.co/RBpPmen5yM pic.twitter.com/hcxIfTJyj6 — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

Un bilan mitigé pour le PSG en pré-saison

Quelques semaines après sa prise de fonction officielle, Luis Enrique a pu analyser les forces et faiblesses de son effectif. Le PSG a ainsi disputé cinq matchs de préparations au cours des derniers jours, dont deux d’entre eux se sont soldés par une victoire (face au Havre et à Jeonbuk), mais également par deux défaites (face à Osaka et l’Inter Milan), ainsi que par un match nul (face à Al-Nassr).

« L'équipe répond à nos attentes »