Le PSG recrute «le joueur idéal», c’est bouclé !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Benfica, Gonçalo Ramos va signer au PSG dans les prochains jours. Considéré comme « le joueur idéal » par Luis Campos, le crack portugais de 22 ans serait la seule véritable cible au poste de buteur à Paris. Reste à savoir quand Gonçalo Ramos sera officiellement un nouveau joueur du PSG.

En quête d'un nouveau buteur de classe mondiale, le PSG aurait jeté son dévolu sur Gonçalo Ramos, qui réalise des merveilles du côté de Benfica. Et alors qu'il a lancé les grandes manœuvres sur ce dossier il y a plusieurs semaines, Luis Campos devrait finaliser l'opération dans un avenir proche.

Gonçalo Ramos est le seul n°9 ciblé par le PSG

Selon les informations de Sports Zone , Gonçalo Ramos serait d'ores et déjà assuré de rejoindre le PSG dans les prochains jours. Une indiscrétion confirmée par Rudy Galetti sur son compte Twitter .

Un buteur arrive au PSG, un deuxième va suivre https://t.co/7CvMTHBKLd pic.twitter.com/n8oK0yZYha — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

Ramos est le «le joueur idéal» pour Campos