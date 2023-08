Le PSG va lâcher 75M€ pour son prochain transfert

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec Benfica, Gonçalo Ramos sera un nouveau joueur du PSG dans les prochains jours. Pour rafler la mise sur ce dossier, le club de la capitale aurait trouvé un accord avec le crack portugais de 22 ans il y a un mois et formulé une offre d'environ 75M€ au total.

En quête d'un nouveau numéro 9, le PSG est en passe de boucler la signature de Gonçalo Ramos. Comme l'a indiqué Sports Zone , l'attaquant de Benfica va signer dans le club de la capitale dans les prochains jours. Pour rafler la mise sur ce dossier, le PSG aurait lancé les grandes manœuvres il y a plusieurs semaines.

Ramos est d'accord avec le PSG depuis un mois

A en croire Sports Zone , Luis Campos aurait trouvé un accord avec Gonçalo Ramos depuis le mois dernier. Et pourtant, ce n'est que ce mercredi que le conseiller football du PSG a dégainé pour la première fois sur ce dossier.

C'est confirmé, le PSG prépare encore un énorme transfert ! https://t.co/IsdqT5mGyg pic.twitter.com/Gt9BiYNoDp — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

Le PSG propose 75M€ à Benfica pour Ramos