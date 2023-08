PSG : Kylian Mbappé trouve un accord pour son transfert

Thibault Morlain

Placé dans le loft des indésirables, Kylian Mbappé est aujourd'hui en vente au PSG. Le club de la capitale veut se débarrasser du Français, qui ne veut pas prolonger. Reste à trouver preneur. Alors que le Real Madrid semble être l'unique solution pour Mbappé, voilà qu'un accord serait en passe d'être trouvé pour ce transfert.

Cette fois sera-t-elle enfin la bonne pour voir Kylian Mbappé au Real Madrid ? Jusqu'à présent, la Casa Blanca a toujours échoué à recruter le joueur du PSG. Aujourd'hui, la situation est bien différente puisque Mbappé se retrouve poussé vers la sortie. Une aubaine pour le Real Madrid, en passe de se mettre d'accord avec le natif de Bondy.

Le Real Madrid se met d'accord avec Mbappé

C'est SportsZone qui l'annonce, l'accord entre le Real Madrid et le clan Kylian Mbappé serait plus proche que jamais. Bien que les Merengue refusent de payer une énorme somme au PSG et de débourser la prime à la signature promise pour 2024, qui est de 150M€, un terrain d'entente serait tout de même sur le point d'être trouvé pour le transfert de Mbappé.

Un salaire de 40M€ par an

Quel serait alors cet accord pour Kylian Mbappé ? Le Real Madrid aurait dans l'idée de proposer une prime à la signature décroissante du niveau du prix du transfert avec le PSG. De quoi visiblement satisfaire Mbappé. Et pour ce qui est de son contrat. Le Real Madrid partirait sur un engagement longue durée, assorti d'un salaire annuel de 40M€.