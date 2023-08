C’est terminé pour Mbappé, l’annonce choc du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le site du PSG a fait peau neuve ce mercredi. Et surprise, Kylian Mbappé, pourtant annoncé comme la star du projet parisien, ne figure pas sur la bannière censée mettre en avant les stars du club. Et pour cause, l'international français, qui a refusé d'étirer son bail d'une saison supplémentaire, pourrait ne plus porter le maillot parisien.

Présent au centre d'entraînement de Poissy ce mercredi, Kylian Mbappé est apparu tout sourire aux côtés des autres « lofteurs ». Mais le langage du corps est parfois trompeur. En réalité, l'international français ressentirait une profonde colère après avoir été écarté de la tournée asiatique selon les informations de L'Equipe . Et les récentes décisions prises par le PSG ne devraient pas le calmer.*

Mbappé - PSG : Une date cruciale est fixée pour son transfert https://t.co/CpXXb5hppe pic.twitter.com/fqYEh18p6F — le10sport (@le10sport) August 2, 2023

Le PSG tourne la page Mbappé

Ce mercredi, le PSG a décidé de mettre à son jour son site internet. Et Kylian Mbappé ne figure pas sur la bannière censée mettre en avant les stars du projet. Le joueur tricolore a tout bonnement été effacé par le club parisien, qui poursuit sa guerre de communication.

Mbappé ne devrait plus reporter le maillot du PSG