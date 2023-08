Mbappé : Choqué par le PSG, il réclame aussi son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré sa récente prolongation de contrat au PSG, Marquinhos fait grandement parler de lui. Et pour cause, il pourrait bien quitter le club de la capitale cet été. Le défenseur brésilien serait dans le viseur d'Al-Nassr. Et visiblement, le capitaine du PSG n'exclurait pas un départ, notamment à cause de la gestion du club avec Kylian Mbappé.

Depuis la fin de la saison, le feuilleton Mbappé ne cesse de faire parler. Et pour cause, alors qu'il refuse de prolonger son contrat, l'attaquant français serait prêt à attendre une saison afin de partir libre vers le Real Madrid. Une issue que le PSG souhaite évidement éviter. C'est la raison pour laquelle Kylian Mbappé a été écarté du groupe et ne s'est pas rendu au Japon pour la tournée estivale du club.

EXCLU @le10sport : Matheus Nunes ne fait pas partie des plans du PSG pour cet été https://t.co/pRHh2xoRWt — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 2, 2023

Marquinhos déçu par l'attitude du PSG avec Mbappé ?

Au sein du vestiaire, cette affaire ferait évidemment réagir. A tel point que selon les informations de Thibaud Vézirian, cela pousserait même Marquinhos a réfléchir à son avenir. Convoité par Al-Nassr, le capitaine du PSG n'écarterait pas l'idée d'un départ, dix ans après sa signature bien que Nasser Al-Khelaïfi bloque les discussions en dessous de 100M€. Déçu par la situation de Kylian Mbappé, Marquinhos pourrait donc partir.

Les propos de Marquinhos loin d'être anodins ?