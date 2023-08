Panique au PSG, Dembélé se fait interpeller pour son transfert

Pierrick Levallet

Au FC Barcelone depuis l'été 2017, Ousmane Dembélé vit très certainement ses derniers instants au sein du club catalan. Le joueur de 26 ans est sur le point de s'engager au PSG, la formation parisienne ayant l'intention de lever sa clause libératoire de 50M€. Mais alors que le dossier n'est pas encore tout à fait bouclé, Jordi Alba a interpellé l'international français.

Après Arnau Tenas, le PSG va boucler un nouveau transfert cet été. Le club de la capitale est en train de finaliser l’arrivée d’Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone pour un montant de 50M€. La formation parisienne a pu profiter de la clause libératoire fixée dans ce dossier grâce à un courrier envoyé au Barça quelques heures avant qu’elle n’expire comme rapporté par L'Equipe .

Le transfert d'Ousmane Dembélé au PSG est imminent

Dans la foulée, Xavi a annoncé qu’Ousmane Dembélé avait bien demandé à partir cet été. L’entraîneur du FC Barcelone a confirmé que le joueur de 26 ans avait reçu une proposition du PSG et qu’il comptait l’accepter. Mais il faut maintenant que les deux clubs s’entendent sur les modalités du transfert. Et en attendant, Jordi Alba a tenu à faire passer un message à l’international français.

«J'aimerais qu'il reste»