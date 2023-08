PSG : Il l’annonce, Mbappé a retourné sa veste !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le temps s'est écoulé sans que Kylian Mbappé ne bouge le petit doigt pour manifester son envie de prolonger son contrat. Le joueur avait jusqu'au 31 juillet pour étirer son bail. Au sein du PSG, on le soupçonne d'avoir déjà trouvé un accord avec le Real Madrid pour un transfert libre en 2024. Pourtant, le Français a répété à de nombreuses reprises qu'il souhaitait éviter ce scénario.

En l'espace d'un an, la situation de Kylian Mbappé a radicalement changé. Souriant au moment de sa prolongation en mai 2022, le joueur de 24 ans serait, aujourd'hui, en colère. Ecarté de la tournée asiatique, l'international français espérait rester au PSG la saison prochaine et honorer son contrat, mais c'était sans compter sur Nasser Al-Khelaïfi. « On ne veut pas laisser le meilleur joueur du monde partir gratuitement » avait prévenu le président du PSG. Il faut dire que le dirigeant est convaincu qu'il existe un accord entre Mbappé et le Real Madrid pour un transfert libre en 2024.





Panique au PSG, Mbappé prend une décision radicale https://t.co/Neccu9TrR7 pic.twitter.com/E372Uysb0z — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

Mbappé ne voulait pas partir libre

Pourtant en mai 2022, Mbappé avait prolongé, notamment pour éviter un départ libre. « C’est vrai, je voulais partir l’été dernier. Là, il y avait un contexte différent, sportif et privé. J’étais libre et en tant que Français c’était important de rester, a expliqué le joueur de 23 ans. Mon histoire n’est pas terminée ici. Je pense que j’ai des beaux chapitres à écrire ici (...) Je veux tirer le club et le championnat vers les sommets » avait-il déclaré.

« La situation est actuellement bloquée »