«Tu me laisses pourrir» : Il règle ses comptes avec le PSG

Thibault Morlain

Parti du PSG à l'été 2018 à l'expiration de son contrat, Lorenzo Callegari aurait pu quitter le club de la capitale quelques mois auparavant. En effet, le milieu de terrain était alors sur les tablettes de Roberto Mancini au Zénith Saint-Pétersbourg. Un transfert qui ne s'est finalement pas fait, à cause notamment du PSG. Et ça, Callegari l'a un peu en travers de la gorge.

Auteur d'une préparation excellente à seulement 18 ans en 2016 avec le PSG, Lorenzo Callegari était alors une des belles promesses du club de la capitale. De quoi attirer certains intérêts. A l'occasion d'une vidéo Youtube pour Deux Nuits Avec , Callegari a ainsi raconté qu'il était proche de rejoindre le Zénith Saint-Pétersbourg. Resté finalement au PSG, l'actuel joueur des HFX Wanderers au Canada en veut au club de la capitale qui l'avait retenu à l'époque.

Mbappé déclare la guerre au PSG ! https://t.co/2yBi5Mxsek pic.twitter.com/38p4uwMnrS — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

« Tout était réglé »

Lorenzo Callegari a ainsi expliqué : « J’étais encore sous contrat avec le PSG. Il y a eu cette porte de sortie qui s’est ouverte à moi. Mon agent à l’époque, qui était celui de Motta, connaissait Mancini qui était entraîneur au Zénith. C’est par le biais de mon agent que je suis entré en contact avec Mancini. J’étais au restaurant de mon père quand je l’ai eu au téléphone. On a parlé en italien, il m’a dit qu’il me connaissait, qu’il m’avait suivi, c’était après la préparation avec les pros. Il m’a expliqué les perspectives qu’il avait pour moi, qu’il comptait sur moi et qu’il me voulait dans son équipe. Après le but, ce n’était pas d’arriver et d’être titulaire, mais pour avoir une progression petit à petit. Tout était réglé, j’avais reçu un papier de l’intérêt du Zénith, c’était un prêt avec option d’achat. Je dis à mon agent d’en parler avec le PSG. Il revient vers moi peu de temps après en me disant que ce n’est pas possible, que le PSG veut me garder, qu’il compte sur moi ».

« Ils avaient encore dans l’esprit le dossier Coman »