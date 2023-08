C’est la panique au PSG à cause de Mbappé !

Jean de Teyssière

La situation continue de s'envenimer entre le PSG et Kylian Mbappé. La star parisienne a choisi de ne pas prolonger son contrat jusqu'en 2025 et partira donc libre en juin 2024. Mis à part par le PSG lors de la tournée asiatique, Mbappé a manqué à ses coéquipiers, son équipe ayant fait match nul face à Al-Nassr et ayant perdu face au Cerezo Osaka (2-3).

Le mois d'août risque d'être entièrement consacré au feuilleton Mbappé. Le numéro 7 du PSG a refusé d'activer sa clause de prolongation, obligeant le PSG à chercher à le vendre. En attendant une issue à ce feuilleton, Kylian Mbappé est mis de côté, ce qui ne manque pas de susciter quelques inquiétudes...

Le PSG veut vendre Mbappé

Mbappé ne veut pas prolonger son contrat, le PSG cherche donc à le vendre. Le Bondynois avait jusqu'au 31 juillet pour activer la clause de prolongation, chose qu'il n'a pas fait. Pourtant, le PSG était revenu à la charge ces derniers jours pour tenter de trouver une solution en permettant à Mbappé de quitter le PSG en juin 2024, moyennant un prix de départ. Chose que Mbappé a refusée. Depuis ce mardi 1er août, le PSG va donc se charger de trouver une porte de sortie au meilleur buteur de son histoire et attendrait, selon L'Équipe , une offre de Chelsea, en attendant celle du Real Madrid qui devrait intervenir plus tard durant le mois d'août.

L'effectif du PSG inquiet de l'absence de Mbappé