Dembélé plombe un autre transfert XXL du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com, la piste Bradley Barcola est plus que jamais d'actualité au sein du PSG. Luis Campos et Luis Enrique tentent de convaincre le joueur de rejoindre le club parisien et seraient sur le point d'obtenir gain de cause. Néanmoins, l'arrivée probable d'Ousmane Dembélé pourrait bien faire cogiter la jeune pépite lyonnaise.

Le secteur offensif sera l'un des grands chantiers de Luis Campos durant cette deuxième partie de mercato. Après avoir essuyé quelques échecs avec des stars internationales, le PSG aurait relancé son fameux « projet Ile de France ». Le conseiller sportif rechercherait en priorité des joueurs de nationalité française. Illustration avec le poste d'avant-centre. Ces dernières heures, la piste Randal Kolo Muani a été relancée. Comme annoncé par le 10Sport.com, Bradley Barcola est un autre nom dans le viseur de Luis Campos. Bien que natif de la région lyonnaise, l'ailier serait très apprécié par Luis Enrique. Les deux hommes auraient récemment discuté du projet sportif parisien.

PSG : Dembélé reçoit un coup de pression pour son transfert https://t.co/MpGWjqvkhi pic.twitter.com/iuqQ4oieVi — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Barcola craint la concurrence avec Dembélé

Comme annoncé par le 10Sport.com , les arguments du technicien ont quasiment convaincu Barcola. Luis Enrique aurait promis au joueur du temps de jeu, et ce malgré l'arrivée probable d'Ousmane Dembélé. Mais le joueur de l'OL n'est pas dupe et est conscient que la concurrence sera beaucoup plus rude avec l'arrivée du champion du monde 2018, ce qui est de nature à l'inquiéter.

L'OL ne veut pas le lâcher