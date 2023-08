Surprise, le PSG vise un transfert de légende !

Jean de Teyssière

Le PSG cherche toujours un numéro 9 de classe mondiale. Plusieurs pistes sont étudiées même si celle menant à Harry Kane semblait enterrée. Pourtant, ce n'est pas le cas puisque le PSG a toujours un léger espoir de faire signer l'international anglais cet été, lui qui n'a toujours pas donné son accord au Bayern Munich, club le plus proche de le faire signer.

Après le départ de Lionel Messi et le potentiel de Kylian Mbappé, le PSG doit à tout prix se renforcer offensivement. Le seul joueur capable d'évoluer en pointe reste Hugo Ekitike et le PSG ne devrait pas prendre le risque de lui donner les clés de l'attaque. Une piste est donc toute trouvée et si elle semblait être refermée, elle semble finalement être encore à l'ordre du jour.

Le PSG encore sur Kane !

Le PSG cherche toujours son numéro 9 et en début de mercato, il semblait être intéressé par la piste Harry Kane. Problème, l'attaquant évoluant à Tottenham est régulièrement cadenassé par son président, Daniel Levy qui demandait environ 100M€ cet été pour laisser partir le meilleur buteur de l'histoire de son club. Et alors que le Bayern Munich semblait être le mieux placé, le journaliste France Bleu Paris Bruno Salomon indique que si l'éventualité de recruter Kane est faible, le dossier n'est pas refermé car il y a encore une chance.

Kane hésite entre le Bayern Munich et l'Angleterre