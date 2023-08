«Un joueur exceptionnel», l’OM a recruté du lourd sur le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Première recrue estivale de l'OM, Geoffrey Kondogbia monte en puissance sous le maillot marseillais. Face au Bayer Leverkusen ce mercredi soir, l'ancien international français a réalisé une prestation aboutie, malgré la défaite de son équipe (1-2). Une performance réussie, qui lui a valu les félicitations de son nouveau coéquipier : Pierre-Emerick Aubameyang.

Face au Bayer Leverkusen ce mercredi, certaines recrues se sont mises en évidence comme Iliman Ndiaye ou encore Geoffrey Kondogbia. Arrivé en provenance du FC Valence, le milieu de terrain a séduit les supporters marseillais grâce à sa puissance dans l'entrejeu. Kondogbia a tout pour réussir, lui qui dispose de la confiance de Marcelino, mais aussi de ses dirigeants. « C'était un joueur qu'on voulait avoir avec nous. J'ai eu la chance de l'avoir à Valence. C'est un joueur moderne. Récupérateur, vitesse dans les passes, jeu vers l'avant... Il a beaucoup de reconnaissance dans les clubs où il est passé. On voulait commencer la reconstruction de l'effectif avec lui » a lâché Pablo Longoria. Et selon Pierre-Emerick Aubameyang, l'ancien joueur de l'AS Monaco dispose de qualités suffisantes pour s'imposer à l'OM.

« Kondogbia ? Un joueur exceptionnel »

« C'est un joueur exceptionnel. J'adore avoir des joueurs comme ça dans mon équipe plutôt que contre. On l'a vu hier il a un volume de jeu impressionnant et il va nous faire du bien cette saison » a lâché l'international gabonais en conférence de presse ce jeudi. Egalement présenté aux journalistes, Geoffrey Kondogbia lui a rendu la pareille.

Kondogbia rend hommage à Aubameyang