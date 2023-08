Mbappé : L’annonce qui va faire enrager le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG espère toujours recevoir une offre de transfert d'ici le 31 août pour Kylian Mbappé, tous les regards se tournent vers le Real Madrid. Cependant, il n'est absolument pas dans l'intérêt des Madrilènes de faire le premier pas dans ce dossier comme l'explique le journaliste espagnol Javier Herráez.

Le bras de fer se poursuit entre Kylian Mbappé et le PSG. Alors que l'attaquant français refuse toujours de prolonger son bail, afin de partir libre dans un an, le club de la capitale attendu une offre du Real Madrid afin de mettre fin à ce feuilleton. Mais selon Javier Herráez, il est peu probable que le club merengue bouge dans les prochaines semaines.

Le PSG a fait une offre hallucinante à Mbappé https://t.co/P1PZafmcgX pic.twitter.com/hfb370pWWi — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

Le Real Madrid ne compte pas bouger

Au micro d' El Larguero , le journaliste de La Cadena SER assure que « le cas Mbappé est un sujet passif » du côté du Real Madrid. Il faut dire que dans tous les cas, le club merengue devrait pouvoir recruter l'attaquant français libre dans un an, et malgré la situation actuelle, Javier Herráez pense que dans tous les cas, « s'il reste la saison prochaine il est impossible qu'il reste dans les tribunes, donc il jouera et continuera à marquer des buts ». D'autant plus qu'en dehors du PSG, « aucune autre équipe ne peut payer cela, c'est impossible ».

«Quel club au monde peut payer le contrat de Mbappé en ce moment ?»