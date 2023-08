Le RC Lens veut relancer un ancien phénomène de l'OM !

Arnaud De Kanel

Le RC Lens n'a pas pu retenir son meilleur buteur de la saison passée. En effet, Loïs Openda a été vendu au RB Leipzig pour un montant record. Mais alors que la saison va bientôt débuter, les Sang et Or n'ont toujours pas trouvé son remplaçant. Un vieux dossier a donc été relancé.

Auteur d'une saison exceptionnelle qui lui a permis de retrouver la Ligue des champions, le RC Lens savait qu'il lui serait difficile de retenir ses meilleurs éléments. Si Kevin Danso devrait prolonger, Seko Fofana et Loïs Openda ont quant à eux été transférés. Les Sang et Or cherchent d'ailleurs un remplaçant au Belge.

Batshuayi à Lens ?

Il y a quelques semaines, le RC Lens avait montré un intérêt pour Michy Batshuayi. La rumeur s'était calmée ces derniers jours mais voilà qu'elle refait surface ce lundi matin afin que le Belge remplace son compatriote Loïs Openda.

La relance des Sang et Or