PSG : Surprise, un bras de fer s’annonce pour ce fiasco

Jean de Teyssière

Arrivé l'été dernier en prêt en provenance du Stade de Reims, le PSG a levé son option d'achat de 36M€, qui était de toute façon obligatoire. Mais la première année de l'ancien Rémois au PSG n'a pas été très concluante, avec seulement 4 buts marqués en 32 matchs. Au point que le PSG souhaite déjà s'en débarrasser et ça tombe bien puisque deux clubs allemands, Dortmund et Francfort, souhaitent le faire venir.

Du côté des départs comme des arrivées, le PSG est très actif sur ce mercato estival. D'ici quelques jours, le PSG pourrait même signer quatre nouveaux joueurs, si tout se passe bien : Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Ce dernier est d'ailleurs une pièce maîtresse du départ d'un joueur qui a connu une saison très difficile cette saison au PSG.

Ekitike mis en vente par le PSG

Auteur d'une saison décevante, Hugo Ekitike n'a pas concrétisé les espoirs qui étaient placés en lui. Le natif de Reims n'a marqué que 4 buts la saison dernière, poussant le PSG à le placer sur la liste des transferts cet été. C'est en tout cas l'information du quotidien allemand Bild qui explique que le PSG a mis en vente son attaquant. Et Hugo Ekitike pourrait se retrouver au milieu d'un bras de fer.

Le PSG connait déjà sa prochaine star ! https://t.co/132RSB6H2j pic.twitter.com/D3NOnnzubJ — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

Un match Dortmund-Francfort pour Ekitike ?