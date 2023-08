La presse espagnole interpelle un joueur du PSG sur Mbappé

Thibault Morlain

Tandis que le PSG va reprendre la Ligue 1 samedi face à Lorient, Kylian Mbappé s'entraîne lui toujours à l'écart avec le reste des indésirables. Un feuilleton qui ne manque pas de faire parler, surtout de l'autre côté des Pyrénées. D'ailleurs, ce mercredi, la presse espagnole a tenté d'en savoir plus sur l'état de Mbappé.

Le bras de fer est toujours en cours entre Kylian Mbappé et le PSG. Le Français ne voulant pas prolonger, le club de la capitale l'a écarté et l'a intégré au loft des indésirables. Et ce n'est pas la reprise imminente de la Ligue 1 qui a changé la position du PSG. En effet, Mbappé s'entraîne encore et toujours à l'écart dans l'attente d'un potentiel transfert.

Lucas Hernandez et le cas Mbappé au PSG

Forcément, une telle situation fait sans cesse la Une des médias en Espagne où l'on attend de voir Kylian Mbappé au Real Madrid. Ainsi, ce mercredi, c'est El Chiringuito qui a posé la question à Lucas Hernandez : « Comment va Kylian ? ». A cela, le Français a répondu : « De pu** madre », que l'on peut traduire comme « il va très bien ».

Mbappé garde le sourire

Même dans le loft des indésirables au PSG, Kylian Mbappé irait donc toujours très bien. Le Français a d'ailleurs pu le montrer récemment sur les réseaux sociaux. En effet, pendant que le groupe de Luis Enrique était au Japon, Mbappé s'est affiché avec un grand sourire avec le reste des indésirables.