Mercato : Le PSG peut craindre le pire face à l’Arabie Saoudite

Axel Cornic

Ce mercato estival est bouillant pour le Paris Saint-Germain, qui après avoir accueilli Gonçalo Ramos devrait recruter une nouvelle star en attaque avec Ousmane Dembélé. Mais ce n’est pas fini, puisque la presse italienne a relancé les débats autour de Victor Osimhen, qui semblait être la grande priorité parisienne il y a encore quelques semaines.

L’attaque du PSG a totalement changé de visage en cette intersaison. Les grands débuts de la Ligue 1 s’approchent et c’est bien avec un tout nouveau secteur offensif que le club de la capitale pourrait défier Lorient, avec notamment Marco Asensio, Lee Kang-in, Gonçalo Ramos et un Ousmane Dembélé dont le transfert semble être imminent.

Le Barça sort du silence pour Dembélé

Les doutes autour de l’international français ont en effet été balayés ces derniers jours, avec le FC Barcelone qui a finalement vendu la mèche en confirmant un départ vers le PSG. « Nous sommes toujours en négociation avec le PSG et toutes les parties veulent boucler cette opération le plus rapidement possible » a avoué le vice-président Rafael Yuste, dans des propos rapportés par TV3 . Plusieurs sources ont expliqué que le club catalan aurait tenté de retarder ce dossier au maximum, mais désormais l’issue semble être devenue inévitable.

Le PSG pense aussi à Osimhen, mais...