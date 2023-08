Dembélé : Fiasco annoncé au Barça, le PSG jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le FC Barcelone tente toujours de retenir Ousmane Dembélé, cela pourrait bien être contre-productif pour le club catalan. Et pour cause, le transfert de l’international français vers le PSG semble inévitable. En attendant, le Barça ne peut pas se renforcer...

Depuis plusieurs jours, le transfert d'Ousmane Dembélé au PSG est annoncé comme acté. Et pourtant, rien n'est officiel. Il faut dire que le FC Barcelone ferait traîner ce dossier pour retarder au maximum son officialisation. Mais en faisant cela, le Barça se met en danger. Et pour cause, comme l'explique le journaliste de Mundo Deportivo , Fernando Polo, le club blaugrana a besoin de récupérer des fonds afin de se renforcer sur le mercato et enregistrer les recrues déjà annoncés. Sous peine de connaître un nouveau fiasco.

Le PSG connait déjà sa prochaine star ! https://t.co/132RSB6H2j pic.twitter.com/D3NOnnzubJ — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

Le mercato du Barça bloqué ?

« La première semaine décisive est arrivée, celle du début du championnat. Le chemin est encore long mais il est clair qu'avant le début de la compétition, le Barça doit enregistrer tous les joueurs qui ne figurent pas sur le site de l'instance dirigeante du football espagnol. Depuis plusieurs jours, seuls 13 joueurs du Barça figurent sur le site, dont deux joueurs qui sont sur la rampe de sortie, Dembélé et Kessie. Et Gavi apparaît parce qu'une décision de justice a tranché en faveur du Barça à titre conservatoire en attendant l'issue du litige avec Tebas. L'anecdote est qu'un de ceux qui apparaissent, Ferran Torres, n'a pas de photo et est listé parmi les médias. Pour un joueur qui peut jouer, il faudrait au moins qu'il soit correctement enregistré... », écrit le journaliste espagnol dans sa chronique pour Mundo Deportivo .

«Les promesses resteront lettre morte et un nouveau fiasco viendra»