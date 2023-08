Mercato : Il dit tout sur le nouvel attaquant de l'ASSE

Jean de Teyssière

Pour remplacer le très efficace Jean-Philippe Krasso, parti pour L'Étoile Rouge de Belgrade, l'AS Saint-Étienne a recruté l'attaquant du FC Sochaux, Ibrahim Sissoko. Le meilleur buteur des Lionceaux la saison dernière (13 buts) arrive avec la lourde tâche de remplacer Krasso et Fabien Lemoine, ancien joueur de l'ASSE vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2013, croit en sa réussite.

Arrivé en juillet dernier en provenance du FC Sochaux, Ibrahim Sissoko avait exprimé, lors de sa présentation, sa joie d'être un joueur de l'ASSE : « L’année dernière, c'était juste un rendez-vous manqué. J'avais des sollicitations ailleurs, en Ligue 1 et à l'étranger notamment. Mais avec la connexion qu'on avait déjà créée l'année passée, le contact a été plus facile et mon choix s'est vite tourné vers l’AS Saint-Etienne. »

« Je ne suis pas joueur mais si je l’étais, j’aurais mis une petite pièce sur Sainté »

Dans une interview accordée au Talk Show Stéphanois , Fabien Lemoine évoque le nouvel attaquant de l'ASSE, Ibrahim Sissoko, avec qui il a évolué à Lorient : « Je ne suis pas joueur mais si je l’étais, j’aurais mis une petite pièce sur Sainté. Je les vois bien faire quelque chose cette saison. L’effectif n’a pas trop bougé, le club a pris Sissoko, avec qui j’ai un peu joué à Lorient, c’est un bon profil. Il n’a pas beaucoup joué à Lorient, mais il a toujours eu un bon comportement. »

« Il est arrivé chez nous avec le but de se faire une place dans l’effectif »