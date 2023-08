L’ASSE fait une annonce sur son mercato

Arnaud De Kanel

Il reste encore un petit mois à l'ASSE pour boucler son mercato de la meilleur des manières. Le recrutement est déjà à un stade très avancé mais Jean-François Soucasse a avoué qu'un renfort était espéré dans le secteur offensif.

Mathieu Cafaro, Niels Nkounkou, Gaëtan Charbonnier, Ibrahima Sissoko et Dylan Batubinsika ont signé définitivement à l'ASSE lors de ce mercato estival. La fenêtre des transferts est donc un peu moins agitée que l'été dernier mais elle n'est pas encore terminée comme l'a rappelé Jean-François Soucasse en marge de la rencontre face au GF 38.

L'entraîneur de l'ASSE réclame 6 transferts https://t.co/WCd3gt8qpV pic.twitter.com/GZ3iPBobA7 — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

«Un profil au minimum supplémentaire»

« On a mené à bien notre projet à hauteur de 90%. On reste à l'affût d'opportunités, Sûrement un profil au minimum supplémentaire », a déclaré le président exécutif de l'ASSE au micro de beIN Sports . Jean-François Soucasse se montre même un peu plus précis.

«Vraisemblablement un profil offensif»