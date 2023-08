Le PSG est menacé pour son prochain transfert

Axel Cornic

Si on attend toujours de connaitre l’avenir de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain poursuit son mercato et pourrait bien boucler deux gros coups en attaque dans les prochains jours. Le premier concernerait Gonçalo Ramos de Benfica, tandis que Randal Kolo Muani serait le second, puisqu’il aurait la cote auprès des dirigeants du PSG.

Oubliez la MNM ! Avec le départ de Lionel Messi et les énormes doutes autour de Kylian Mbappé, l’ancien trio offensif du PSG c’est de l’histoire ancienne, avec Neymar qui semble être le seul survivant à quelques jours du début de la Ligue 1. Place désormais à l’avenir, avec Luis Campos qui travaillerait d’arrache-pied pour attirer un jeune international français à Paris.

Dembélé - PSG : Le Barça lâche une annonce, coup de théâtre pour son transfert ? https://t.co/XiQHZKcx4U pic.twitter.com/K92vNFveqg — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

Le PSG fonce sur Kolo Muani

Il s’agit évidemment de Randal Kolo Muani, qui selon les informations de L’Equipe serait devenu la grande priorité du PSG en ce mercato. L’attaquant de 24 ans aurait d’ailleurs clairement annoncé aux dirigeants de Francfort qu’il souhaite changer de club cet été, un an après son arrivée libre.

Attention au Bayern Munich