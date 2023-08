Mercato : Il veut tout plaquer pour le PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG qui semble déterminé à le recruter avant la fin du mercato, Randal Kolo Muani intéresse également d’autres écuries comme le Bayern Munich. Mais la décision du buteur tricolore est prise : il ne souhaite rallier que le PSG dans les prochaines semaines.

Le PSG s’active plus que jamais afin de renforcer son secteur offensif dans cette dernière ligne droite du mercato estival ! Les signatures d’Ousmane Dembélé (FC Barcelone) et Gonçalo Ramos (Benfica Lisbonne) sont imminentes, et le club de la capitale ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Le PSG s'en débarrasse, il va sauver le mercato https://t.co/frpRAjinaW pic.twitter.com/qr8IPJYBpZ — le10sport (@le10sport) August 5, 2023

Le PSG fonce sur Kolo Muani

En effet, la direction du PSG lorgne depuis plusieurs mois sur le profil de Randal Kolo Muani (24 ans), et à en croire les dernières tendances, il serait même la nouvelle grande priorité maintenant que Dembélé et Ramos s’apprêtent à débarquer au Parc des Princes. Et le PSG a reçu une grande nouvelle dans ce dossier.

Il veut le PSG

En effet, comme l’ont notamment révélé L’EQUIPE et RMC Sport, Kolo Muani a fait savoir à la direction de l’Eintracht Francfot qu’il souhaitait absolument rallier le PSG cet été, et ce malgré d’autres intérêts comme par exemple celui du Bayern Munich. Reste à savoir si un accord sera trouvé entre les deux clubs.