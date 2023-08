Le PSG se lance dans une bataille à 70M€ pour ce transfert

Pierrick Levallet

Si Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos devraient être officialisés prochainement, le PSG n'en aurait pas terminé avec son mercato. Le club de la capitale cherche encore du renfort en attaque et continuerait ainsi de pousser pour Randal Kolo Muani. Mais la formation parisienne va devoir livrer une sérieuse bataille avec un autre cador européen pour l'international français.

Si ce ne serait plus qu’une question de temps avant qu’Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos ne soient officialisés par le PSG, la direction parisienne en voudrait encore plus. Le club de la capitale aurait encore prévu du lourd sur le marché des transferts afin de se renforcer. Avec le potentiel départ de Kylian Mbappé, le PSG multiplie les pistes en attaque. Et ces derniers jours, les champions de France ont relancé un gros dossier.

Le PSG fonce sur Randal Kolo Muani

En effet, le PSG suivrait toujours de très près la situation de Randal Kolo Muani. Estimé à 70M€ par l’Eintracht Francfort, l’international français plairait aux dirigeants parisiens, qui ne seraient pas contre le voir débarquer dans la capitale malgré l’arrivée imminente de Gonçalo Ramos. Le PSG serait donc passé à la vitesse supérieure dans ce dossier. Mais le pensionnaire de la Ligue 1 va devoir faire face à un concurrent de taille pour Randal Kolo Muani.

Le Bayern Munich en embuscade