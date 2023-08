Mbappé : Un club de Ligue 1 vole au secours du PSG

Thibault Morlain

Face à Kylian Mbappé, le PSG a décidé de taper du poing sur la table et de sanctionner son numéro 7. Après l'ultimatum, Nasser Al-Khelaïfi a fait preuve de fermeté en privant Mbappé de tournée en Asie et en le plaçant dans le loft des indésirables. Un choix fort de la part du président du PSG à l'encontre de Mbappé qui n'a pas manqué de faire réagir Laurent Nicollin, président de Montpellier.

C'est incroyable à dire, mais aujourd'hui, Kylian Mbappé est à vendre. Face à la volonté de son joueur de ne pas prolonger jusqu'en 2025, le PSG a décidé de s'en séparer cet été. Après avoir posé un ultimatum au Français, Nasser Al-Khelaïfi l'a sanctionné. Mbappé a ainsi été écarté de la tournée en Asie et intégré au loft des indésirables du PSG.

« Il doit se sentir trahi et floué »

Que penser alors de cette décision de Nasser Al-Khelaïfi avec Kylian Mbappé ? Président de Montpellier, Laurent Nicollin a approuvé le choix de son homologue du PSG s'il avait ses raisons pour en arriver là. « Il y a eu un signal fort envoyé par Nasser. S'il envoie ce signal fort, c'est qu'il doit se sentir trahi et floué quelque part. Je n'ai pas discuté avec lui. On ne peut le critiquer à longueur de saison en disant que c'est pas un président qui impose et là quand il impose quelque chose, c'est qu'il estime qu'il doit le faire pour l'intérêt de son club », a-t-il lâché pour RMC .

« Mbappé n'a aucun intérêt à négocier quelque chose »