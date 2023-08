Le PSG s'attaque à un crack, la réponse est sans appel

Amadou Diawara

Pour renforcer davantage son attaque cet été, le PSG ferait tout son possible pour boucler le transfert de Bradley Barcola. Toutefois, l'OL fermerait totalement la porte à son départ. Et malheureusement pour le PSG, les Gones devraient refuser toutes ses offres pour le crack de 20 ans lors de cette fenêtre du mercato.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a jeté son dévolu sur Bradley Barcola. D'ailleurs, le club de la capitale est déjà passé à l'offensive pour boucler le transfert de la pépite de 20 ans, qui évolue à l'OL. En effet, le PSG aurait formulé trois offres successives, la dernière avoisinant les 35M€. Et alors qu'il n'aurait accepté aucune proposition du PSG, l'OL ne devrait pas céder Bradley Barcola cet été.

Dembélé se lâche sur le PSG avant son transfert https://t.co/1Pg9VIID9g pic.twitter.com/YRMzu4VZfx — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

L'OL compte refuser toutes les offres pour Barcola

Selon les informations de L'Equipe , la direction de l'OL aurait promis en interne de refuser toutes les offensives pour Bradley Barcola cet été. A en croire le média français, les Gones n'auraient reçu aucune offre écrite ; mais le jour où cela sera le cas, ils devraient la balayer d'un revers de la main. Et si un assaut à hauteur de 50M€ est lancé, personne ne sait encore si l'OL aura le courage de le repousser.

Un assaut à 50M€ pourrait tout changer