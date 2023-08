Il prend une décision radicale pour son transfert au PSG

Axel Cornic

Voilà des années que le Paris Saint-Germain se cherche un véritable numéro 9, mais l’attente pourrait bientôt toucher à son terme. Révélation de la dernière saison de Bundesliga, Randal Kolo Muani pourrait en effet devenir le nouveau fer de lance de l’attaque parisienne, ce qui est une excellente nouvelle en pleine crise autour de Kylian Mbappé.

Une page assez décevante s’est tournée au PSG avec le départ de Lionel Messi et une autre plus importante pourrait se tourner, avec les énormes doutes autour de Kylian Mbappé. Ainsi, le PSG se prépare au pire pour son attaque et le moins que l’on puisse dire c’est que le Qatar a décidé de sortir l’artillerie lourde.

Dembélé arrive

Ces derniers jours, plusieurs médias ont en effet annoncé une arrivée imminente d’une star de l’équipe de France de Didier Deschamps. Il s’agit évidemment d’Ousmane Dembélé, qui après avoir été plusieurs fois liés au PSG devrait enfin débarquer lors de ce mercato estival, en provenance du FC Barcelone.

Kolo Muani snobe le Bayern Munich pour le PSG