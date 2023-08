PSG : Déjà une inquiètude pour Dembélé, il passe aux aveux

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Peu épargné par les blessures ces dernières années, Ousmane Dembélé débarque au PSG avec une réputation de joueur fragile. Mais son ancien entraîneur dans les équipes de jeunes de Rennes, Julien Stéphan, a tenu à rassurer les supporters parisiens sur la condition physique du joueur. Ces dernières années, son entourage a fait le nécessaire pour éviter les rechutes.

Ousmane Dembélé a débarqué à Paris. Dans les prochaines heures, le FC Barcelone devrait envoyer les documents nécessaires à l'homologation de son transfert au PSG. Après avoir passé sa visite médicale, l'international français devrait signer un contrat de cinq ans. Pour Julien Stéphan, le retour de Dembélé en Ligue 1 est une excellente nouvelle.

« Il parlait régulièrement du PSG »

« Une joie pour la Ligue 1 de le voir revenir. Il faut mesurer la chance qu'on a d'avoir un Ousmane Dembélé qui est Français. C'est un joueur rare, avec des caractéristiques que très peu de joueurs ont. C'est un bon choix pour le PSG. Le PSG représente quelque chose pour lui. Il fait toujours des choix de carrière dans des clubs qui représentent quelque chose pour lui. C'est important. Il parlait régulièrement du PSG. Vous savez, Ousmane, on ne lui fait pas faire ce qu'il n'a pas envie de faire » a lâché l'ancien entraîneur de Rennes. Mais au sein du PSG, certains se questionneraient sur la condition physique du joueur. Mais pour Stéphan, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

Son physique inquiète, Stéphan rassure